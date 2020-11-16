Сборная Российского технологического университета МИРЭА стала победителем десятого сезона МСКЛ

Сборная Российского технологического университета МИРЭА стала победителем десятого сезона Московской студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ). В решающих играх приняли участие представители 29 вузов Москвы, которые соревновались в пяти дисциплинах:

— боевая арена Dota 2 (5х5);

— шутер Counter-Strike: Global Offensive (5х5);

— соревновательная головоломка Hearthstone (3х3);

— стратегия в реальном времени StarCraft II (1х1);

— интерактивный футбол FIFA 21 (3х3).

Представители МИРЭА заняли одно первое место (Hearthstone) и три вторых (CS:GO, Dota 2 и StarCraft II), что принесло вузу 82 очка. Второй стала сборная РЭУ им. Плеханова — его студенты выиграли турниры по CS:GO и FIFA 21. «Бронза» — у МГУ, учащийся которого стал лучшим по StarCraft II.