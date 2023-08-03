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Сегодня, 13:20

Самый ожидаемый эксклюзив для PS5 обойдется российским геймерам в 10 000 рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Фото Spider-Man 2 / MARVEL

Возможность предзаказать Spider-Man 2 появилась на сайтах российских ритейлеров. Цена за стандартное издание — 9 999 рублей. Получить диск можно будет не раньше 24-го ноября, в то время, как дата релиза игры запланирована на 20 октября 2023 года.

Ранее в магазинах также открылись предзаказы на EA Sports FC 24, Mortal Kombat 1 и Asassin's Creed Mirage. Цены на версии для консолей также кусаются — 8 999, 7 999 и 5 999 рублей соответственно.

Нападающий &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлин Холанн в&nbsp;EA Sports&nbsp;FC 24. За диск с EA Sports FC 24 в России придется заплатить больше 8 тысяч рублей

Spider-Man 2 — экшен от третьего лица, где игрок сможет взять на себя роль защитника улиц Нью-Йорка от преступности и супер-злодеев.

В прямом продолжении оригинальной игры 2018 года разработчики пообещали более проработанный и наполненный открытый мир, захватывающий сюжет и появление культовых для любителей комиксов персонажей. Среди них Веном, Крейвен-охотник и Ящер.

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