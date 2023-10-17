Самый мощный процессор Intel разогнали выше 9 гигагерц — это рекорд

Новый процессор от Intel, Core i9-14900KF, поставил мировой рекорд — его удалось разогнать до частоты свыше 9,1 ГГц. Предыдущий рекорд в 9008,82 МГц был поставлен в прошлом году на предыдущей версии процессора, Core i9-13900K.