Самый мощный игровой компьютер в мире стоит 3 миллиона рублей

Появившийся в продаже ПК Mifcom Big Boss поражает во всех смыслах. Характеристики — 7 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 и аж 168 гигабайт оперативной памяти, процессор из серии Threadripper с 64 ядрами. Цена вопроса — примерно три миллиона рублей. Как квартира в провинции.

Mifcom Big Boss. Фото Mifcom

Разумеется, такой компьютер предназначен не для игр — невероятная мощность нужна для 3D-рендеринга и «тяжеловесных» расчетов. Но ведь и поиграть на нем никто не помешает, верно?

Поэтому ценителям пора разбивать копилку — и держать в уме не только стоимость сборки, но и цену электричества, которого для этого прожорливого монстра потребуется немало.