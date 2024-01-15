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Сегодня, 17:06

Самые загружаемые мобильные игры в России за 2023 год на iOS и Android

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Roblox.
Фото Roblox Corporation

Фирма Data.ai опубликовала топ самых загружаемых в России игр на смартфоны с операционными системами iOS и Android.

Roblox.
Фото Roblox Corporation

На первом месте с отрывом оказалась Roblox — бесплатная песочница стала не только лучшей площадкой для множества различных режимов, но и отличным стартом для детей и взрослых, мечтающих программировать свои собственные игры. За прошлый год проект скачали 10 миллионов раз.

Gacha Life 2.
Фото Lunime

На втором месте симулятор создания персонажа в аниме-стиле Gacha Life 2 — у него 9,63 млн загрузок. Чаще всего этим приложением пользовались дети.

Subway Surfers.
Фото SYBO Games

На третьем месте настоящий старожил мобильных игр — Subway Surfers. За долгие годы раннер не только постоянно менял карты, но и внешне нехило преобразился.

Durak Online.
Фото R-Soft

Также в топ вошли Royal Match с 8,93 млн загрузками, Melon Sandbox с 5,91 млн, Geometry Dash, Going Balls и карточная игра Durak Online.

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