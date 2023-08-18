Самой продаваемой игрой на PlayStation 4 стала известная игра от Rockstar, но это не GTA 5

Переиздание оригинальной Red Dead Redemption показывает прекрасные результаты несмотря на возмущения игроков по поводу цены в 50 долларов и малого количества изменений.

На Playstation 4 оно и вовсе возглавило топ продаж, обогнав FIFA 23. Хорошие результаты показала и розница.

Учитывая, что Red Dead Redemtion появилась и на Nintendo Switch, где попала в список хорошо продающихся проектов, Take-Two можно поздравить с успехом.