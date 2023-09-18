Самое дорогое улучшение скина в истории CS:GO обошлось в 30,8 миллионов рублей

Китайский трейдер под ником Ra решил поразить публику — и ему это удалось. Он «наклеил» сразу четыре голографических стикера Titan с турнира Katowice 2014 на и без того недешевый скин M4A1-S Printstream с минимальной изношенностью.

Результат оценивается в $ 320 тысяч или 30 миллионов рублей. Это все еще не самый дорогой скин, потому что им остается керамбит за полтора миллиона долларов, но это самый дорогой скин из тех, что были созданы игроками.