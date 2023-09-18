Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 15:27

Самое дорогое улучшение скина в истории CS:GO обошлось в 30,8 миллионов рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Counter-Strike: Global Offensive.
Фото Valve

Китайский трейдер под ником Ra решил поразить публику — и ему это удалось. Он «наклеил» сразу четыре голографических стикера Titan с турнира Katowice 2014 на и без того недешевый скин M4A1-S Printstream с минимальной изношенностью.

Результат оценивается в $ 320 тысяч или 30 миллионов рублей. Это все еще не самый дорогой скин, потому что им остается керамбит за полтора миллиона долларов, но это самый дорогой скин из тех, что были созданы игроками.

Источник: TG-канал
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
КХЛ делится деньгами с клубами. Что это за механизм и для чего он нужен
Тарасова заявила, что выбор программы Гуменника является личным делом фигуриста и его тренера
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Рогов после слов Шольца предложил поднять вопрос о деоккупации ГДР
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Русских не пустят на главный чемпионат по Fortnite
Новости
RSS RSS
Все новости