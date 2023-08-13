Самая дорогая игра в России — God of War: Ragnarok предлагают активировать за 15 000 рублей

Мы уже рассказывали о EA FC 24 почти за 9 000 рублей. А теперь сетевой магазин «М.Видео» продает активацию God of War: Ragnarok для PS5 «всего-то» за 14 399 рублей. За эту сумму счастливый покупатель получит официальную цифровую версию игры из Польши. Присутствует даже русская озвучка.

Фото М.Видео

И тем не менее — все равно дороговато, особенно если учитывать, что в цифровом магазине Sony God of War: Ragnarok стоит $ 69,99 (около семи тысяч рублей) без скидки, а с ней — и того меньше. Правда, россиянам там сейчас игру приобрести не получится.