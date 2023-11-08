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Сегодня, 14:04

Самая дорогая игра в истории станет бесплатной на 2 недели

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Star Citizen.
Фото Cloud Imperium Games

Star Citizen, на разработку которой собрали больше 600 миллионов долларов, станет бесплатной на ограниченное время.

С 17 по 30 ноября любой желающий сможет опробовать более ста космических кораблей и другого транспорта, который будет периодически меняться в рамках ротации бесплатного ивента. После окончания ивента, весь прогресс можно будет перенести в базовую версию игры.

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Star Citizen — многопользовательский космический симулятор, находящийся в разработке с 2010 года. Долгострой за 13 лет так и не вышел из альфа-тестирования. У игры даже нет примерных сроков полноценного релиза. Поддержка разработки игры велась при помощи краудфандинга — в его рамках разработчикам удалось собрать больше 600 миллионов долларов.

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