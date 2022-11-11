S1mple рассказал, что Неймар пожелал ему удачи в матче с Furia

Игрок киберспортивной команды по CS:GO Natus Vincer Александр «S1mple» Костылев рассказал об общении с нападающим «ПСЖ» бразильцем Неймаром.

«Да, мы иногда общаемся. Просто он же еще фанат Furia и он отметил меня в истории до того, как узнал, что мы будем с ними играть. Я ему написал, посмеялся. Он посмеялся. Поделал удачи. Не грозил ли что приедет лица бить? Нет, ха-ха. У него сейчас чемпионат мира будет скоро, они готовятся. Он бы точно пришел на стадион, если бы был в Бразилии, он большой фанат», — сказал Костылев в интервью официальному каналу NaVi на YouTube.

Матч NaVi — Furia пройдет 11 ноября в 23:00 мск. В полуфинале выигравшая команда встретиться с победителем пары Heroic — Spirit.

IEM Rio Major 2022 проходит с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов.