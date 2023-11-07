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S.T.A.L.K.E.R. 2 точно выйдет в феврале? Об этом стало известно из сливов

Владислав Шалганов
Корреспондент
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S.T.A.L.K.E.R 2.
Фото GSC Game World

Согласно сливам cообщества «Вестник «Того Самого Сталкера», долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2 находится на финишной прямой разработки.

В утекшей дорожной карте шутера стало известно, что релиз игры запланирован на середину февраля 2024 года, а если игру и будет ждать перенос, то он не уйдет далеко от этой даты. Также в сливе есть информация о патче первого дня и о наличии в S.T.A.L.K.E.R. 2 русских субтитров.

Сейчас шутер находится на финальных этапах разработки.

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