S.T.A.L.K.E.R. 2 точно выйдет в феврале? Об этом стало известно из сливов

Согласно сливам cообщества «Вестник «Того Самого Сталкера», долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2 находится на финишной прямой разработки.

В утекшей дорожной карте шутера стало известно, что релиз игры запланирован на середину февраля 2024 года, а если игру и будет ждать перенос, то он не уйдет далеко от этой даты. Также в сливе есть информация о патче первого дня и о наличии в S.T.A.L.K.E.R. 2 русских субтитров.

Сейчас шутер находится на финальных этапах разработки.