С миллиона долларов до 157 тысяч — призовой фонд The International 2023 может быть рекордно низким

Недовольство игроков новым компендиумом для Dota 2 привело к тому, что призовой фонд The International 2023 будет рекордно низким. Так, за последние сутки удалось собрать всего 157 тысяч долларов, хотя в предыдущие годы получалось набирать более миллиона долларов.

График с чемпионатами разных лет.

Если все пойдет так и дальше, то общий призовой фонд турнира не доберется даже до 5 миллионов долларов. Для сравнения — в прошлом году речь шла почти о 19-ти, а в 2021 году и вовсе о 40 миллионах.