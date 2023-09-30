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Сегодня, 17:14

С миллиона долларов до 157 тысяч — призовой фонд The International 2023 может быть рекордно низким

Богдан Виноградов
Корреспондент
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График с чемпионатами разных лет.
Dota 2.
Фото Valve
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Недовольство игроков новым компендиумом для Dota 2 привело к тому, что призовой фонд The International 2023 будет рекордно низким. Так, за последние сутки удалось собрать всего 157 тысяч долларов, хотя в предыдущие годы получалось набирать более миллиона долларов.

График с чемпионатами разных лет.

Если все пойдет так и дальше, то общий призовой фонд турнира не доберется даже до 5 миллионов долларов. Для сравнения — в прошлом году речь шла почти о 19-ти, а в 2021 году и вовсе о 40 миллионах.

Dota 2. Valve анонсировала новый компендиум The International — он будет отличаться от прошлых

Источник: TG-канал
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