AMD выпустят мощнейший игровой процессор Ryzen 9 9990X3D

AMD готовы представить свой флагманский процессор Ryzen 9 9990X3D, согласно надежному источнику в лице 3DCenter.

Ryzen 9 9990X3D, по оценкам портала 3DCenter, обойдет своего предшественника 9800X3D примерно на 2,4%. И имеет невероятную кэш-память в 192 МБ. Процессор будет выпущен ограниченной партией из-за своей высокой стоимости в производстве.

Из минусов: плохое соотношение FPS/цена и FPS/потребление, высокий нагрев.

Подробные характеристики пока что неизвестны.

Филатов Руслан