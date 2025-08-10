CyberPRO
AMD выпустят мощнейший игровой процессор Ryzen 9 9990X3D

Ryzen 9 90000 SERIES.
Фото AMD

AMD готовы представить свой флагманский процессор Ryzen 9 9990X3D, согласно надежному источнику в лице 3DCenter.

Ryzen 9 9990X3D, по оценкам портала 3DCenter, обойдет своего предшественника 9800X3D примерно на 2,4%. И имеет невероятную кэш-память в 192 МБ. Процессор будет выпущен ограниченной партией из-за своей высокой стоимости в производстве.

Из минусов: плохое соотношение FPS/цена и FPS/потребление, высокий нагрев.

Подробные характеристики пока что неизвестны.

Филатов Руслан

