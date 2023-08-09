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Сегодня, 17:45

Русского злодея в Call of Duty: Modern Warfare 3 сыграет актер из Болгарии

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Персонаж Call of Duty Владимир Макаров.
Фото Call of Duty

Владимир Макаров — антагонист из серии Call of Duty: Modern Warfare, скандально известный благодаря благодаря миссии «Ни слова по-русски». Его возвращение в CoD: Modern Warfare 3 2023 года подтвердилось в первом же тизере.

А сейчас, благодаря инсайдеру под ником Ralph Valve, стал известен и играющий злодея актер. Им оказался болгарин Джулиан Костов, появлявшийся в сериалах «Тредстоун» и «Тень и кость».

Возможно, Костову удастся повторить успех Майкла Мэндо, сыгравшего Вааса в Far Cry 3. Именно после роли Вааса его сериальная карьера взлетела вверх.

Источник: CrackWatch
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