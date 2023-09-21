Русский программист создал приложение для настоящих фанатов GTA

Разработчик Тимур Абдрахимов показал, как будет выглядеть приложение для Apple Watch в стиле мини-карты из GTA: Vice City.

Карта на манер GTA: Vice City. Фото Тимур Абдрахимов, Twitter

Пока что приложение находится на этапе прототипа и неизвестно, когда выйдет, однако Тимур не собирается забрасывать идею.

Изначально приложение выйдет только для Apple Watch, но не исключено, что в будущем появится и версия для смартфонов iPhone.

Автор также лаконично ответил на то, почему выбрал для платформы часы от Apple: «Все просто — что было, на том и сделал», — написал Тимур.