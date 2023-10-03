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Сегодня, 19:27

Русский ответ S.T.A.L.K.E.R. выйдет уже в следующем году — это будет игра для VR

Владислав Шалганов
Корреспондент
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CONVRGENCE.
Фото Monkey-With-Bomb

VR-шутер CONVRGENCE от студии Monkey-With-a-Bomb получил примерную дату релиза. Игра выйдет до конца 2024 года.

CONVRGENCE.
Фото Monkey-With-Bomb

Проект представляет из себя шутер с процедурной генерацией локаций и возможностью собирать предметы, которые потом можно использовать или продавать. Можно сказать, что это не только духовный наследник S.T.A.L.K.E.R., но и Escape From Tarkov — еще одной игры от русских разработчиков.

CONVRGENCE.
Фото Monkey-With-Bomb

«Исследуйте таинственную Чернокаменскую зону отчуждения со своим верным четвероногим другом. Ищите хабар, сражайтесь с бандитами и охотьтесь за мистическими артефактами. Но поспешите вернуться на базу до заката, ведь ночью охотник превращается в жертву», — пишут создатели CONVRGENCE.

CONVRGENCE.
Фото Monkey-With-Bomb
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