Русские разработчики сделали аналог «Как достать соседа» — в игре нужно изгонять демонов
Российская студия lonch.me представила трейлер Exilium — point & click-проект на манер «Как достать соседа», но с экзорцизмом.
Exilium.
Фото lonch.me
Юмористическое телешоу и агрессивного соседа заменил дом с привидениями и одержимыми, которых игроку предстоит изгнать. Разработчики обещают уникальный визуальный стиль, захватывающий сюжет и больше 7 часов геймплея.
Exilium.
Фото lonch.me
Релиз игры запланирован до конца 2024 года, но уже сейчас можно опробовать бесплатную демо-версию игры.
Exilium.
Фото lonch.me
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