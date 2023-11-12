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Сегодня, 16:10

Русские разработчики сделали аналог «Как достать соседа» — в игре нужно изгонять демонов

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Exilium.
Фото lonch.me

Российская студия lonch.me представила трейлер Exilium — point & click-проект на манер «Как достать соседа», но с экзорцизмом.

Exilium.
Фото lonch.me

Юмористическое телешоу и агрессивного соседа заменил дом с привидениями и одержимыми, которых игроку предстоит изгнать. Разработчики обещают уникальный визуальный стиль, захватывающий сюжет и больше 7 часов геймплея.

Exilium.
Фото lonch.me

Релиз игры запланирован до конца 2024 года, но уже сейчас можно опробовать бесплатную демо-версию игры.

Exilium.
Фото lonch.me
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