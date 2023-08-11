Русская хакерша EMPRESS взялась за взлом игры, которая вышла еще в сентябре 2022 года

Русская хакерша под псевдонимом EMPRESS продолжает радовать геймеров взломанными играми, однако на этот раз ее выбор пал на довольно странный проект — им стала игра Judgment, которая вышла еще в сентябре 2022 года.

На данный момент взлом игровой защиты находится на финальной стадии и игрокам уже предлагают скачать подготовленный дистрибутив игры для бета-теста.

Judgment — японский экшен от третьего лица, разработанный студией Ryu Ga Gotoku. Игроку предлагают взять на себя роль детектива, которому предстает расследовать серию загадочных убийств на улицах яркого неонового города Камурочо.