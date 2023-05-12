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Сегодня, 20:38

RuFire назвал G2 главным фаворитом BLAST.tv Paris Major 2023

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный скаут и игрок Алексей RuFire Бураков поделился своим мнением о первой стадии BLAST.tv Paris Major 2023.

«GamerLegion удивила, капитан, который поднял mouzNXT, и кикнутые ребята вроде acoR очень классно заиграли. Хороший пример, как раскрывать игроков, нам показал siuhy. Mouz очень расстроила, прошлые результаты и ее игра были очень симпатичны. И история золушки — как академия становится основой — тоже очень классная. Жаль, что у mouz не пошло. Нужно было делать изменения со старта: я бы поменял dexter на siuhy. Считаю, что так они бы взлетели в космос. G2 сейчас главный фаворит. Я считаю, что остальные команды даже близко не стоят, ребята сейчас находятся в нереальной зоне!» — приводит слова Буракова Cybersport.metaratings.ru.

BLAST.tv Paris Major 2023 проходит с 8 по 21 мая в Париже, Франция. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/rufire-o-blast-tv-paris-major-2023-g2-esports-sejchas-glavnyj-favorit/
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