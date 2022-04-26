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26 апреля, 12:48

RuFire: «AVE, QUAZAR и Unique — было понятно, что им придется несладко»

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
VP.Prodigy Алексей «RuFire» Бураков.

Игрок команды VP.Prodigy Алексей RuFire Бураков высказал мнение о прошедшем PGL Major Antwerp 2022: European RMR по CS:GO.

«AVE, QUAZAR и Unique — было понятно, что им придется несладко, так все и произошло. Natus Vincere и Gambit Esports — по классике, все уверенно. Team Spirit и forZe тоже неплохо отыграли, могут побороться дальше. Entropiq — жалко, не пошла каточка у пацанов, хотелось бы на них посмотреть еще, но увы», — сказал российский киберспортсмен Алексей RuFire Бураков в интервью с Cybersport Metaratings.

Также Алексей отметил, что не стоит делать замены в команде Entropiq. Команда не меняла состав с самого начала карьеры, и неудачные турниры не являются поводов для регрупа.

Напомним, ранее Entropiq покинула PGL Major Antwerp 2022: European RMR. Третье поражение российской команды лишило ее шансов пройти на мейджор.

Третье поражение российской Entropiq лишило команду шансов пройти на&nbsp;мейджор. Третье поражение российской Entropiq лишило команду шансов пройти на мейджор

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/rufire-delat-zameny-v-entropiq-bylo-by-glupo-17080/
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