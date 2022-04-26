RuFire: «AVE, QUAZAR и Unique — было понятно, что им придется несладко»

Игрок команды VP.Prodigy Алексей RuFire Бураков высказал мнение о прошедшем PGL Major Antwerp 2022: European RMR по CS:GO.

«AVE, QUAZAR и Unique — было понятно, что им придется несладко, так все и произошло. Natus Vincere и Gambit Esports — по классике, все уверенно. Team Spirit и forZe тоже неплохо отыграли, могут побороться дальше. Entropiq — жалко, не пошла каточка у пацанов, хотелось бы на них посмотреть еще, но увы», — сказал российский киберспортсмен Алексей RuFire Бураков в интервью с Cybersport Metaratings.

Также Алексей отметил, что не стоит делать замены в команде Entropiq. Команда не меняла состав с самого начала карьеры, и неудачные турниры не являются поводов для регрупа.

Напомним, ранее Entropiq покинула PGL Major Antwerp 2022: European RMR. Третье поражение российской команды лишило ее шансов пройти на мейджор.