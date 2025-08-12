У геймера из Тайваня загорелась RTX 5090 во время игры в Battlefield 6

Геймер из Тайваня рассказал, что его видеокарта ZOTAC GeForce RTX 5090 загорелась во время игры в Battlefield 6.

По словам игрока, во время игровой сессии монитор завис, а затем он увидел дым и огонь из корпуса ПК. На фотографиях от геймера видно, что очаг возгорания находится около PCIe-разъема. В VideoCardz предполагают, что причиной инцидента мог стать производственный брак или короткое замыкание. Это не связано с проблемой перегрева и плавления 16-контактных разъемов, как это было в случае с GeForce RTX 4090.

Филатов Руслан