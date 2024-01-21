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Сегодня, 17:20

RTX 4090 и 24 ядра — новый ноутбук Lenovo впечатляет

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Lenovo.

Новый ноутбук от Lenovo впечатляет как характеристиками, так и ценой. На борту Legion Y9000P находится видеокарта GeForce RTX 4090, 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900HX, 32 гигабайта оперативной памяти и SSD на терабайт.

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Все это великолепие дополняется QHD-дисплеем с частотой обновления 240Гц и обойдется в 3400 долларов — 300 с лишним тысяч рублей. Впрочем, можно взять модель попроще — «всего-то» за 1387 долларов или 124 тысячи рублей.

Источник: iXBT
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