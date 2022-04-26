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26 апреля, 12:14

RTX 3090 Ti поступила в продажу спустя месяц после выхода в мире

Пьеретта АРКАН
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RTX 3090 Ti.

Видеокарты GeForce RTX 3090 Ti стали доступны в России спустя четыре недели после мирового старта продаж. Цена на них начинается от 275 тысяч рублей. Для сравнения — в Европе — от 2500 евро (около 198 тысяч рублей по актуальному курсу).

Распространением без официального анонса пока занимается только один интернет-магазин. Судя по информации на сайте, ретейлер обещает доставить графический ускоритель уже на следующий день. Ритейлер пока предлагает пять моделей «Самая быстрая видеокарта на планете» от брендов MSI, Palit и KFA2.

Подробно о технических характеристиках графического ускорителя писали ранее в анонсе, по заявлениям NVIDIA, в играх видеокарта работает быстрее RTX 3090 в среднем на 9 процентов.

NVIDIA выпустила самую мощную видеокарту RTX 3090 Ti. NVIDIA выпустила самую мощную видеокарту RTX 3090 Ti

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