RTX 3090 Ti поступила в продажу спустя месяц после выхода в мире

Видеокарты GeForce RTX 3090 Ti стали доступны в России спустя четыре недели после мирового старта продаж. Цена на них начинается от 275 тысяч рублей. Для сравнения — в Европе — от 2500 евро (около 198 тысяч рублей по актуальному курсу).

Распространением без официального анонса пока занимается только один интернет-магазин. Судя по информации на сайте, ретейлер обещает доставить графический ускоритель уже на следующий день. Ритейлер пока предлагает пять моделей «Самая быстрая видеокарта на планете» от брендов MSI, Palit и KFA2.

Подробно о технических характеристиках графического ускорителя писали ранее в анонсе, по заявлениям NVIDIA, в играх видеокарта работает быстрее RTX 3090 в среднем на 9 процентов.