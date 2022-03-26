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Сегодня, 15:53

Розничные магазины в России начали завышать цены на игры для PlayStation в России

Пьеретта АРКАН
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В магазинах России подорожали игры.

В магазинах России подорожали игры. Цены на многие проекты поднялись до 7-8 тысяч. Разница с релизной стоимостью некоторых тайтлов достигает 2-3 тысяч рублей.

FIFA 22 для PS5 уже продаётся вплоть до 8299 рублей, а Horizon Forbidden West — до 7999 рублей. Ремейк Demon's Souls (от 4199 рублей до 7599 рублей), «Человек-паук: Майлз Моралес» (от 3999 рублей до 6499 рублей), FIFA 22 (от 6999 рублей до 8299 рублей), Dying Light 2 (до 6299 рублей).

При этом от магазина к магазину цены отличаются. На данный момент, еще не все официальные ритейлеры завышали цены или делали это минимально.

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