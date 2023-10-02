Российский ноутбук «Гравитон Н17И-Т» поразил своим железом — в плохом смысле

Российская компания «Гравитон» объявила о запуске производства премиального ноутбука «Гравитон Н17И-Т».

«Гравитон» Н17И-Т. Фото Гравитон

«Эта премиальная модель в металлическом корпусе способна стать полноценной альтернативой настольным ПК», — рассказали в компании.

Корпус ноутбука выполнен из алюминево-магниевого сплава. Девайс доступен в версиях с процессорами Intel Core i3-1115G4, Core i3-1125G4, Core i5-1135G7 и Core i7-1165G7. Внутри ноутбука установлена встроенная (интегрированная) видеокарта в двух вариантах: Intel Iris Xe или Intel UHD Graphics.

Поддерживается установка до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4 3200 МГц и SSD-накопителя M.2 емкостью до 4 Тбайт. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея на 4800 мА·ч. Также ноутбук оснащен разъемом USB Type-C для зарядки. Работает девайс на операционных системах Astra Linux SE и РЕД ОС.

«Гравитон» Н17И-Т. Фото Гравитон

Цена в зависимости от начинки ноутбука варьируется от 130 до 180 тысяч рублей. Примечательно, что девайс с подобным железом внутри можно приобрести за 65 тысяч рублей: например, Dell Vostro 3510 210-AZZU Carbon Black.