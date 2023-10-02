Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 12:24

Российский ноутбук «Гравитон Н17И-Т» поразил своим железом — в плохом смысле

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Гравитон» Н17И-Т.
Фото Гравитон

Российская компания «Гравитон» объявила о запуске производства премиального ноутбука «Гравитон Н17И-Т».

«Гравитон» Н17И-Т.
Фото Гравитон

«Эта премиальная модель в металлическом корпусе способна стать полноценной альтернативой настольным ПК», — рассказали в компании.

Корпус ноутбука выполнен из алюминево-магниевого сплава. Девайс доступен в версиях с процессорами Intel Core i3-1115G4, Core i3-1125G4, Core i5-1135G7 и Core i7-1165G7. Внутри ноутбука установлена встроенная (интегрированная) видеокарта в двух вариантах: Intel Iris Xe или Intel UHD Graphics.

Поддерживается установка до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4 3200 МГц и SSD-накопителя M.2 емкостью до 4 Тбайт. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея на 4800 мА·ч. Также ноутбук оснащен разъемом USB Type-C для зарядки. Работает девайс на операционных системах Astra Linux SE и РЕД ОС.

«Гравитон» Н17И-Т.
Фото Гравитон

Цена в зависимости от начинки ноутбука варьируется от 130 до 180 тысяч рублей. Примечательно, что девайс с подобным железом внутри можно приобрести за 65 тысяч рублей: например, Dell Vostro 3510 210-AZZU Carbon Black.

5
4
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Медведев пробился в полуфинал турнира в Пекине
Дело голкипера Федотова не вошло в повестку дня конгресса ИИХФ
Историк указал на проблемы Германии из-за политики в отношении России
Школьный автобус с 30 детьми опрокинулся на трассе в Подмосковье
В Генпрокуратуре назвали страну-рекордсмена по отказам в сотрудничестве с РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геймеры вспомнили сцены из игр, впечатлившие их сильнее всего

Японцы представили подушку для сна за столом — она будет стоить 6 тысяч рублей
Новости
RSS RSS
Все новости