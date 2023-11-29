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Сегодня, 13:30

Российский издатель «Мира танков» создаст новую игру за 30 миллионов долларов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Lesta Games

Lesta Games, российский издатель и разработчик «Мира танков» и «Мира кораблей», взялся за разработку новой онлайн-игры. Известно о ней немного: движок Unreal Engine 5, внушительный по отечественным меркам бюджет (до 30 миллионов долларов) и, самое главное, это игра не про танки!

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Учитывая, что работа над игрой только началась, а большие проекты разрабатываются долго, полноценный анонс нового детища «Лесты», скорее всего, случится не скоро.

Источник: Forbes
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