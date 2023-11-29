Российский издатель «Мира танков» создаст новую игру за 30 миллионов долларов

Lesta Games, российский издатель и разработчик «Мира танков» и «Мира кораблей», взялся за разработку новой онлайн-игры. Известно о ней немного: движок Unreal Engine 5, внушительный по отечественным меркам бюджет (до 30 миллионов долларов) и, самое главное, это игра не про танки!

Учитывая, что работа над игрой только началась, а большие проекты разрабатываются долго, полноценный анонс нового детища «Лесты», скорее всего, случится не скоро.