Российский игрок m0NESY показал свои настройки графики в Counter-Strike 2
Молодой российский игрок из G2 Esports Илья m0NESY Осипов поделился с обыкновенными геймерами графическими настройками Counter-Strike 2.
Илья «m0NESY» Осипов.
Фото twitter.com/G2esports, Twitter
Вот они:
- Повышенный контраст игроков — выкл
- Вертикальная синхронизация — выкл
- Режим сглаживания — 8x MSAA
- Общее качество теней — высокое
- Детализация моделей и текстур — низкая
- Режим фильтрации текстур — билинейный
- Детализация шейдеров — низкая
- Детализация частиц — низкая
- Глобальное затенение — высокое
- Расширенный динамический диапазон — производительность
- FidelityFX Super Resolution — выкл (наивысшее качество)
- Низкая задержка NVIDIA Reflex — выкл
Разумеется, для большинства геймеров нет нужды «убивать» текстуры, но те, кто играет на результат, могут воспользоваться конфигурацией Ильи. Ему самому Counter-Strike 2 нравится, пусть он и признает, что игра пока и близко не готова к профессиональным состязаниям.
Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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