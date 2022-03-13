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Сегодня, 12:30

M0NESY: «Вопрос с визой решается, но на IEM Dallas 2022, наверное, не сыграю»

Игрок G2 Esports Илья «m0NESY» Осипов прояснил ситуацию с получением визы
Игорь Константинов
Илья «m0NESY» Осипов.
Фото HLTV

Российский игрок G2 Esports Илья «m0NESY» Осипов рассказал о нынешней ситуации с получением визы.

«Вопрос в визой решается, все окей. Я думаю, все нормально будет. Единственное, наверное, в этом году не буду играть на IEM Dallas 2022, потому что нереально туда попасть, я считаю. Но посмотрим, может быть, есть какая-то надежда», — заявил m0nesy в своем Telegram-канале.

По данным Cybersport.ru, G2 Esports занимается оформлением сербского гражданства доя m0NESY, так как у российского игрока могу возникнуть проблемы с посещением турниров из-за ограничений.

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