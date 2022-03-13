Российские ритейлеры возобновили продажи процессоров Intel и AMD

Ведущие российские сети электроники вновь начали продавать процессоры от Intel и AMD. Более 130 моделей чипов стали доступны в магазинах.

Магазины изменили цены с учетом падения рубля. Так, чип Ryzen 5 5660X, который можно было купить за 37 199 рублей в конце февраля, по состоянию на 13 марта продается за 48 тысяч рублей. Процессор Ryzen 9 5900X подорожал гораздо сильнее — с 62 до 102 тысяч рублей, а Ryzen 5 5660X — с 24 тысяч до 42 тысяч рублей.

Ранее Intel и AMD приостановили поставки процессоров и видеокарт в России и Белоруссии. В данный моменты ритейлеры распродают оставшиеся запасы процессоров.