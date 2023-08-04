Российские магазины рассказали, почему видеоигры в России продаются за 10 000 рублей

3 августа российские розничные сети открыли предзаказы на самый ожидаемый PS5-эксклюзив этой осени — Spider-Man 2. Цена на физический носитель в 9999 рублей возмутила всех российских геймеров.

Сегодня представители сети объяснили причину такой стоимости — дело в уходе издателей с российского рынка, усложнившаяся в разы цепочка поставок, а также различные пошлины и нестабильный курс валют.

«Сейчас цены на игры формируются исходя из доступности и условий закупки товара, которые определяют поставщики, сюда также могут входить, например, локальные налоги места закупки... Мы используем все доступные инструменты, чтобы сделать для наших клиентов покупки выгоднее и комфортнее», — рассказали представители сети.

Spider-Man 2 — экшен от третьего лица, где игрок сможет взять на себя роль защитника улиц Нью-Йорка от преступности и супер-злодеев.

В прямом продолжении оригинальной игры 2018 года разработчики пообещали более проработанный и наполненный открытый мир, захватывающий сюжет и появление культовых для любителей комиксов персонажей. Среди них Веном, Крейвен-охотник и Ящер.