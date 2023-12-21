Российская игра стала самой популярной у пиратов — ее так и не взломали
Онлайн-школа XYZ провела исследование, чтобы выяснить, какие игры в этом году пиратили пользователи рунета. Удивительно, но возглавила список Atomic Heart — взломанную версию этой игры искали чаще всего.
Между тем, Atomic Heart так и не взломали — скачать можно только предрелизную версию, которая утекла на торренты еще до официального выхода игры.
Полный список выглядит так:
1. Atomic Heart
2. Hogwarts Legacy
3. Baldur's Gate 3
4. Resident Evil 4
5. Starfield
6. Lies of P
7. Alan Wake 2
8. Dead Island 2
9. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
10. Lords of the Fallen
Источник: app2top
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