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Сегодня, 12:57

Российская певица Клава Кока появилась в популярной мобильной игре

Роман Шишов
Корреспондент

Разработчики PUBG Mobile анонсировали коллаборацию с российской певицей Клавой Кокой. Победители специальной мини-игры смогут получить особое послание от певицы.

«Самая жаркая, самая энергичная и самая крутая Клава Кока врывается с коллаборацией в PUBG MOBILE! Ваши многие догадки были верны и мы рады приветствовать селебрити у нас в гостях!», — отмечается в сообщении.

Это уже не первая коллаборация разработчиков PUBG Mobile с российскими поп-звездами. Ранее в популярной мобильной игре появились фразы российского певца Егора Крида. Сам музыкант даже записал композицию COSMOBOY, посвященную игре.

«Валентинка от Клавы Коки в PUBG MOBILE уже ждет вас. Заходите в игру и проведите этот незабываемый день Святого Валентина вместе с Клавой Кокой. Повышайте уровень симпатии и получайте эксклюзивные награды! Клава Кока также озвучила Валентинку специально для игроков PUBG MOBILE», — также говорится в сообщении.

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