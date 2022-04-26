Российская команда Hellraisers отказалась от сотрудничества с компаниями из России

Состав HellRaisers Esports Team по Dota 2 опубликовал свое заявление на официальной странице VK.

В нем говорится о переезде в Сербию и отказа от сотрудничества с любыми партнерами и контрагентами из России.

«Пока мы не готовы говорить о полноценном возвращении Hellraisers. Нам предстоит с нуля отстроить клубную инфраструктуру и восстановить процессы, прерванные спецоперацией. Но мы верим, что это крушение станет началом новой истории нашего клуба», — говорится в заявлении.