Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

26 апреля, 11:42

Российская команда Hellraisers отказалась от сотрудничества с компаниями из России

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
HellRaisers Esports Team.

Состав HellRaisers Esports Team по Dota 2 опубликовал свое заявление на официальной странице VK.

В нем говорится о переезде в Сербию и отказа от сотрудничества с любыми партнерами и контрагентами из России.

«Пока мы не готовы говорить о полноценном возвращении Hellraisers. Нам предстоит с нуля отстроить клубную инфраструктуру и восстановить процессы, прерванные спецоперацией. Но мы верим, что это крушение станет началом новой истории нашего клуба», — говорится в заявлении.

Источник: https://vk.com/wall-56601810_571034
65
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итоги RMR-турниров PGL Major Antwerp 2022

It Takes Two стала «игрой года» 84 раза
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости