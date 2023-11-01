Российская игра The Day Before выйдет в декабре 2023 года

Многопользовательский экшен The Day Before от российской студии Fntastic наконец-то вышел из судебных тяжб насчет авторских прав и вернулся в Steam. Более того, проект представил еще один трейлер и анонсировал новую дату выхода — 7 декабря этого года.

В игре можно будет сражаться как против зомбированных NPC, так и других игроков. Кроме того, там есть транспорт, жилища для игроков и элементы строительства. The Day Before находится в разработке уже 5 лет.