Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 15:08

Россиянка Аня iChios показала сексуальный образ Сони из Mortal Kombat 9

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Соня Блэйд из Mortal Kombat 9.
Фото Аня iChios, Соцсети
Соня Блэйд из Mortal Kombat 9.
Фото Аня iChios
1/2

Косплеерша Аня IChios продемонстрировала «горячий» образ Сони Блэйд из Mortal Kombat 9.

Соня Блэйд из Mortal Kombat 9.
Фото Аня iChios, Соцсети

Это самый популярный образ персонажа из игр серии — геймеры считают его не только самым лучшим, но и самым сексуальным.

Соня Блэйд из Mortal Kombat 9.
Фото Аня iChios, Соцсети

В следующих частях Соню, равно как и всех остальных женских персонажей, стали одевать в более закрытые наряды и меньше сексуализировать их образы, но офицер Блэйд из Mortal Kombat 9 навсегда останется в сердцах геймеров.

Mortal Kombat 9.
Фото NetherRealm Studios
3
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Ярошик заявил, что не чувствовал давления из Чехии за время работы в России
Медведев сыграет с Алькарасом в полуфинале US Open-2023 8 сентября
Балицкий заявил об уничтожении второго британского танка Challenger 2
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игроки громят рейтинг Starfield — ругают сюжет, графику и геймплей
Новости
RSS RSS
Все новости