Россиянка Аня iChios показала сексуальный образ Сони из Mortal Kombat 9

Косплеерша Аня IChios продемонстрировала «горячий» образ Сони Блэйд из Mortal Kombat 9.

Соня Блэйд из Mortal Kombat 9. Фото Аня iChios, Соцсети

Это самый популярный образ персонажа из игр серии — геймеры считают его не только самым лучшим, но и самым сексуальным.

Соня Блэйд из Mortal Kombat 9. Фото Аня iChios, Соцсети

В следующих частях Соню, равно как и всех остальных женских персонажей, стали одевать в более закрытые наряды и меньше сексуализировать их образы, но офицер Блэйд из Mortal Kombat 9 навсегда останется в сердцах геймеров.