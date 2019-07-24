Россиянин занял 16-е место в рейтинге самых богатых игроков в PUBG

Иван "ubah" Капустин из FaZe Clan стал первым российским игроком, который попал в рейтинг топ-20 самых богатых киберспортсменов в PUBG по количеству выигранных призовых. П

По данным Esports Earnings, Капустин заработал за карьеру почти 104 тысяч долларов. Значительную часть этой суммы он получил после победы FaZe Clan на GLL Grand Slam: PUBG Classic с призовым фондом в 300 тысяч долларов.

Вторым представителем России в рейтинге является Вадим "POKAMOLODOY" Ульшин из Natus Vincere. Он занимает 37 позицию с результатом 65,6 тысяч долларов.

На первой строчке рейтинга с результатом 204,5 тысяч долларов расположился китайский игрок Яо "lionKK" Хао из команды Oh My God, которая выиграла 2018 PUBG Global Invitational с призовым фондом в миллион долларов.