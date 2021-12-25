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Россиянин возглавил состав G2 Esports по Valorant

04:50

Россиянин Даниил «pipsoN» Мещеряков стал тренером состава G2 Esports по Valorant.

Вместе с Мещеряковым к команде присоединились Ааро «Hoody» Пелтокангас и Йохан Meddo Лундборг. Они заменили в составе Якоба «pyth» Моуруярви и Хосе Луиса «Koldamenta» Арангурено Херреру. Тренером прошлого ростера G2 по Valorant был британец Нил «nEiLZiNHo» Финлэй.

Ранее Мещеряков был наставником команд по CS:GO. Россиянин тренировал такие коллективы, как Winstrike Team и pro100. В 2020 году «pipsoN» перешел в Valorant, где непродолжительное время выступал в качестве игрока. С мая по ноябрь 2021 года Мещеряков возглавлял ростер Giants Gaming.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/valorant/news/rossiiskii-nastavnik-vozglavil-sostav-g2-esports-po-valorant

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Евгений Петров все материалы автора
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