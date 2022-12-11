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11 декабря, 19:43

Россиянин Платов вошел в комиссию спортсменов Международной федерации киберспорта

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянин Сергей Платов (Strog) вошел в состав комиссии спортсменов Международной федерации киберспорта (IESF), информирует ТАСС.

Он будет заниматься защитой прав и интересов киберспортсменов, помогать в регулировании деятельности международной федерации и представлять Россию на международной арене.

Российский киберспортсмен уже приступил к обязанностям и дал свои рекомендации международной федерации относительно проходящего сейчас чемпионата мира.

Платов является победителем Кубка России в дисциплине Tekken 7.

Источник: https://tass.ru/sport/16564215
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