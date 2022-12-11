Россиянин Платов вошел в комиссию спортсменов Международной федерации киберспорта
Россиянин Сергей Платов (Strog) вошел в состав комиссии спортсменов Международной федерации киберспорта (IESF), информирует ТАСС.
Он будет заниматься защитой прав и интересов киберспортсменов, помогать в регулировании деятельности международной федерации и представлять Россию на международной арене.
Российский киберспортсмен уже приступил к обязанностям и дал свои рекомендации международной федерации относительно проходящего сейчас чемпионата мира.
Платов является победителем Кубка России в дисциплине Tekken 7.
Источник: https://tass.ru/sport/16564215
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