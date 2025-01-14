Техно
Новости
Главная
Техно

Сегодня, 21:00

Россияне постарались? Трафик в Европе подскочил после замедления YouTube

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Freepik

Компания Google опубликовала отчет, в котором сообщается о резком увеличении трафика YouTube в Европе за последние месяцы. Например, в Нидерландах рост составляет 58%, а в Словакии, Сербии, Финляндии, Германии и Франции — около 20%.

YouTube. YouTube заработал? Сбой в интернете принес неожиданные плоды

Всплеск популярности сервиса в Европе по времени как раз совпадает с замедлением видеохостинга в России, где за аналогичный период трафик упал на 64%. Вероятно, эту ситуацию можно объяснить тем, что многие россияне используют средства обхода блокировок, дабы ускорить работу YouTube.

Источник: Hi-tech.mail.ru
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
«Спартак» не выиграл чемпионство из-за Промеса. О чем врет Абаскаль, а где говорит правду
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

YouTube заработал? Сбой в интернете принес неожиданные плоды

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости