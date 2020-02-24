Россия вошла в состав Европейской федерации киберспорта

Россия, Украина и Белоруссия стали полноправными членами Европейской федерации киберспорта (EEF). Об этом стало известно после учредительного собрания организации, которое прошло 21 февраля в здании Европарламента в Брюсселе.

В состав EFF также вошли Германия, Польша, Дания, Швеция, Азербайджан и еще 14 государств. Великобритания стала ассоциативным членом организации — на данный момент она не удовлетворяет критериям для полноправного нахождения в федерации. Компании ESForce Holding Ltd, ESL и Burson Cohn & Wolfe получили статус наблюдателей.

В ходе собрания прошли выборы президента организации — им стал Ханс Ягнов из федерации киберспорта Германии.