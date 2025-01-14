Роскомнадзор не смог пояснить причины очередного сбоя в Рунете

Сегодня жители России столкнулись с массовым сбоем в Рунете: множество сайтов, включая Google, Liveinternet, «Википедию», РЖД, сайты мониторинга сбоев и другие, перестали загружаться.

СМИ сообщают, что обращение в пресс-службу Роскомнадзора пока не дало никаких результатов: в ведомстве просто-напросто не знают, что послужило причиной массового сбоя.

Свои комментарии дали представители таких операторов связи, как Ростелеком, Билайн и Т2. По их словам, проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от них причинам.