Роскомнадзор начнет верифицировать каналы и чаты в Telegram

В официальном блоге Telegram рассказали о нововведениях, которые ожидают пользователей мессенджера в 2025 году. Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин уделил одному из анонсов особое внимание.

Речь идет о появлении в Telegram сторонней верификации чатов и каналов. Их станут маркировать специальные боты, одобренные администрацией мессенджера.

«В скором времени можно ожидать официального бота от Роскомнадзора, через который каналы-десятитысячники смогут получить значок А+. Эта маркировка, согласно новым правилам Telegram, будет устанавливаться перед названием канала», — сообщил Горелкин.