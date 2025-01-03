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Сегодня, 18:00

Роскомнадзор начнет верифицировать каналы и чаты в Telegram

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

В официальном блоге Telegram рассказали о нововведениях, которые ожидают пользователей мессенджера в 2025 году. Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин уделил одному из анонсов особое внимание.

Речь идет о появлении в Telegram сторонней верификации чатов и каналов. Их станут маркировать специальные боты, одобренные администрацией мессенджера.

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«В скором времени можно ожидать официального бота от Роскомнадзора, через который каналы-десятитысячники смогут получить значок А+. Эта маркировка, согласно новым правилам Telegram, будет устанавливаться перед названием канала», — сообщил Горелкин.

Источник: TG-канал Антона Горелкина
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