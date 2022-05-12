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Сегодня, 16:51

Роналду получил карточку в FIFA 22 за признание лучшим игроком апреля в АПЛ

Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал лучшим игроком апреля в английской Премьер-лиге. В честь этого события Electronic Arts добавила в FIFA 22 Ultimate Team усиленную карточку футболиста с рейтингом 94 — ее можно получить до 12 июня.
По сравнению с обычной карточкой EA усилила все показатели футболиста: от скорости до физической подготовки. Цена за сборку составляет один миллион внутриигровых монет .

Ранее лучшим игроком марта в АПЛ признали Гарри Кейна. Он получил карточку с рейтингом 93 стоимостью всего лишь 110 тысяч монет.

Криштиану Роналду. Криштиану Роналду признан лучшим игроком АПЛ в апреле

В FIFA 22 Ultimate Team вы можете создать команды, подобрав составы из нескольких тысяч игроков со всего мира. В FUT игроки представлены карточками игроков — особыми предметами в форме геральдического щита, на котором указаны рейтинг и характеристики каждого игрока.

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