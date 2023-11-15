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Роль Эбби из The Last of Us может сыграть 26-летняя Кейтлин Дивер

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Наизнанку.
Фото Duplass Brothers Productions

Работа над вторым сезон, кажется, продолжилась — в сети появились слухи о новых актерах в сериале.

Если им верить, то на роль Эбби сейчас ведет переговоры 26-летняя актриса Кейтлин Дивер — ее зрители могли видеть в экранизации игры Uncharted, а также в фильмах «Очень плохая училка», «Билет в рай» и «Ломка».

The Last Of Us.
Фото HBO

Первый сезон сериала «Одни из нас» вышел в январе 2023 года. Он получил высокие оценки как от зрителей, так и от критиков.

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