Rockstar отметит десятилетие GTA 5 — игроков ждут новые костюмы, оружие и бонусы

Grand Theft Auto 5 стукнуло 10 лет и по этому случаю студия Rockstar приготовила для игроков много подарков в GTA Online.

В честь годовщины игроки GTA Online получат по три костюма в стиле главных героев GTA 5 и новые скины для оружия. Геймеров также ждут бонусы в классических режимах, изменения в игровом процессе, повышенный опыт и получаемые за миссии деньги, а также распродажи во внутриигровых магазинах. Кроме того, в автопарке GTA появился новый автомобиль — Bravado Hotring Hellfire. Забрать все подарки можно до 27 сентября.

GTA Online. Фото Rockstar Games

Геймеры неоднозначно оценили такой подход Rockstar к годовщине: кто-то порадовался, что GTA Online поддерживают уже на протяжении десяти лет, а кто-то разочаровался, что студия не подарила игрокам ничего существенного, кроме подарков внутри игры.

GTA Online. Фото Rockstar Games

Многие также разозлились из-за того, что ждали в честь юбилея хотя бы какой-то информации о GTA 6, однако, пока что ничего о проекте не слышно.