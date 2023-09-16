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Сегодня, 19:18

Rockstar отметит десятилетие GTA 5 — игроков ждут новые костюмы, оружие и бонусы

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 5.
Фото Rockstar Games

Grand Theft Auto 5 стукнуло 10 лет и по этому случаю студия Rockstar приготовила для игроков много подарков в GTA Online.

В честь годовщины игроки GTA Online получат по три костюма в стиле главных героев GTA 5 и новые скины для оружия. Геймеров также ждут бонусы в классических режимах, изменения в игровом процессе, повышенный опыт и получаемые за миссии деньги, а также распродажи во внутриигровых магазинах. Кроме того, в автопарке GTA появился новый автомобиль — Bravado Hotring Hellfire. Забрать все подарки можно до 27 сентября.

GTA Online.
Фото Rockstar Games

Геймеры неоднозначно оценили такой подход Rockstar к годовщине: кто-то порадовался, что GTA Online поддерживают уже на протяжении десяти лет, а кто-то разочаровался, что студия не подарила игрокам ничего существенного, кроме подарков внутри игры.

GTA Online.
Фото Rockstar Games

Многие также разозлились из-за того, что ждали в честь юбилея хотя бы какой-то информации о GTA 6, однако, пока что ничего о проекте не слышно.

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