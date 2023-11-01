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Сегодня, 12:08

Новая игра про Робокопа появилась на торрентах за 2 дня до релиза

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Teyon

Ожидаемый многими шутер RoboCop: Rogue City уже появился на торрентах — несмотря на то, что официальный релиз состоится только завтра.

Robocop: Rogue City. Появились первые оценки RoboCop: Rogue City — удалась ли игра с культовым героем?


Профильная пресса оценила игру положительно-сдержанно, заметив, что в нее весело играть, но она не приносит во вселенную абсолютно ничего нового.
Теперь дело осталось за игроками — в свое время они приняли Terminator: Resistance от этой же студии значительно теплее, чем профессиональные критики.

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