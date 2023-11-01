Новая игра про Робокопа появилась на торрентах за 2 дня до релиза

Ожидаемый многими шутер RoboCop: Rogue City уже появился на торрентах — несмотря на то, что официальный релиз состоится только завтра.



Профильная пресса оценила игру положительно-сдержанно, заметив, что в нее весело играть, но она не приносит во вселенную абсолютно ничего нового.

Теперь дело осталось за игроками — в свое время они приняли Terminator: Resistance от этой же студии значительно теплее, чем профессиональные критики.