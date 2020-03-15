Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт

Riot Games приостановила LCS Spring 2020, финалы лиги перенесли в Лос-Анджелес

08:50

Матчи LCS Spring 2020 временно приостановили из-за распространения коронавируса. Финалы соревнования по League of Legends также перенесли в закрытую студия в Лос-Анджелесе.

Riot Games уже начала возврат средств за приобретенные билета на матчи LCS Spring 2020 и финальную часть соревнования. Организаторы не сообщили, когда планируют возобновить лигу. Рассматривают ли они возможность проведения игр в онлайне, не сообщается.

Ранее Riot Games также отложила матчи LEC Spring 2020. При этом 9 марта возобновили игры LPL Spring 2020 — их проводят в онлайне, а все участники используют медицинские маски.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/riot-games-priostanovila-lcs-spring-2020-finaly-ligi-perenesli-v-los-andzheles

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир