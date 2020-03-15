Riot Games приостановила LCS Spring 2020, финалы лиги перенесли в Лос-Анджелес

Матчи LCS Spring 2020 временно приостановили из-за распространения коронавируса. Финалы соревнования по League of Legends также перенесли в закрытую студия в Лос-Анджелесе.

Riot Games уже начала возврат средств за приобретенные билета на матчи LCS Spring 2020 и финальную часть соревнования. Организаторы не сообщили, когда планируют возобновить лигу. Рассматривают ли они возможность проведения игр в онлайне, не сообщается.

Ранее Riot Games также отложила матчи LEC Spring 2020. При этом 9 марта возобновили игры LPL Spring 2020 — их проводят в онлайне, а все участники используют медицинские маски.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список