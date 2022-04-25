Riot Games представили нового агента в Valorant

В многопользовательском FPS-шутер от Riot Games Valorant представили нового игрового персонажа. Имя нового агента — Фейд, ее способности позволяют ей раскрывать местонахождение своих врагов.

Она была представлена во время финала турнира Valorant Masters Reykjavk в воскресенье. Fade должна появиться в игре как часть 4-го эпизода 3-го акта, который должен выйти на следующей неделе.

Способности Фэйд сосредоточены на поиске вражеских игроков и либо ослеплении их, либо удержании на месте, как только она это сделает. Одно из ее умений использует шар теней для вражеских игроков, находящихся рядом, а другое создает небольшой круг на земле, который будет привязывать к нему игроков, если они подойдут слишком близко. У нее также есть способность разведки, которая замечает игроков и проводит линии к их местонахождению, в то время как ее Ultimate делает что-то подобное на большой части карты.