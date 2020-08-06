Riot Games отключила Killjoy для турнира FaZe Clan Valorant Invitational

Разработчики Valorant заблокировали персонажа Killjoy для участников FaZe Clan Invitational. Такое решение студия Riot Games приняла совместно с организаторами турнира.

Героиня Killjoy появилась в Valorant 5 августа, вместе со стартом второго акта. Это случилось всего за сутки до начала турнира от FaZe Clan. Разработчики предупредили организаторов, что тестеры еще продолжают отладку Killjoy — при игре за эту героиню могут возникать ошибки и баги, а значит ее лучше не использовать в турнирных матчах.

Представители FaZe также посчитали, что Killjoy может нарушить мету пиков и сломать некоторые стратегии участников, у которых просто не было времени адаптироваться к изменениям.