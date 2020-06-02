Riot Games: «Мы солидарны с афроамериканским сообществом и выступаем против несправедливости и расизма»

Riot Games сообщила, что выступает против любых предрассудков и проявлений расизма. На фоне массовых беспорядков в США компания опубликовала заявление в Twitter.

«Наши сердца, как и сердца нашей нации, тяжелы — доверие разрушено, и кажется, будто надежда утрачена, Мы солидарны с афроамериканским сообществом в борьбе против несправедливости, расизма, предубеждений и ненависти. Молчание — не выход. Пусть наши голоса будут услышаны, а действия сделают «прогресс» реальностью. Сейчас настало время объединить наши навыки и таланты наиболее эффективными способами. Представители разных рас и национальностей достойны большего. Жизни темнокожих важны».

25 мая афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса погиб в процессе задержания. Инцидент вызвал волну массовых беспорядков, после начала которых были уволены четверо сотрудников полиции, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.